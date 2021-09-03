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Теплый сентябрь пообещали новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Температура в Новосибирской области в сентябре будет чуть выше нормы, первая декада ожидается теплой, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Согласно прогнозу на сентябрь, у нас на территории Новосибирской области температура ожидается несколько выше нормы, на 1 градус, количество осадков – в пределах нормы», – сказала синоптик.

Она уточнила, что средняя температура сентября для Новосибирской области – 9-11 градусов, в этом году ожидается 10-12 градусов.

«На фоне теплой погоды в первой декаде во второй декаде возможно понижение температуры, волна холода. В третьей декаде будет неустойчивый характер погоды», – добавила Лапчик.

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Жизнь #Гео
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