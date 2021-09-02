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Только треть россиян нашла работу по специальности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Только третья часть россиян работает по той специальности, на которую учились, выяснили аналитики сервиса SuperJob.ru.

В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек. 34% респондентов отметили, что работают по специальности. Еще 23% сейчас по специальности не работают, но работали в прошлом. 43% участников исследования не работали по специальности никогда.

Из тех, кто работает по специальности, 16% опрошенных рассказали, что заняты в сфере образования, 14% – в производстве и промышленности, а 13% – в медицине.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Рынок труда #Образование
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