Ученые объяснили опасность мусорного полигона в селе Плотниково

Специалисты из Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН провели исследование и пришли к выводу, что строить мусорный полигон в районе села Плотниково под Новосибирском, как это планировали власти, нельзя.

В Новосибирской области планируется строительство нового мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых коммунальных отходов. Предполагаемый участок расположен в Новосибирском районе неподалеку от села Плотниково.

Ученые ИНГГ провели серию полевых и лабораторных исследований: они изучили гидрогеологические условия истоков малых рек, расположенных на территории участка и в непосредственной близости от него.

«Реализация проекта может привести к непоправимым экологическим последствиям и ухудшению здоровья людей, а потому крайне нежелательна», – сообщила пресс-служба института.

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Собранные учеными данные показали, что в районе исследований осадки могут легко просочиться в нижележащие водоносные горизонты, в том числе в слой, из которого питаются колодцы в окрестных селах, то есть в них попадут вредные вещества со свалки.

Участок предполагаемого строительства расположен на возвышенной равнине со снижением к долине реки Ини, что, по мнению специалистов, будет способствовать поверхностному стоку всех вод в реки Ярскую и Боровую и непосредственно в русло Ини, в то время как участок для размещения полигона ТКО нужно располагать на ровной территории.

«Строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых коммунальных отходов в изучаемом районе недопустимо. Реализация проекта приведет к необратимым последствиям – прежде всего, к загрязнению подземных вод верхнедевонского водоносного горизонта, который используется для питьевого водоснабжения людей», – постановили ученые.