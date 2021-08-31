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Красноярский край вылетел из десятки лучших регионов по уровню жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роман Филюшов

Красноярский край вылетел из десятки регионов с самым высоким уровнем жизни по итогам второго квартала 2021 года, а Новосибирская область покинула рейтинг, сообщается в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата.

В рейтинге учтены среднемесячная зарплата, прожиточный минимум, а также отношение сумм регионального продукта на конец квартала к численности экономически активного населения и этих же сумм к общей численности населения субъекта. В рейтинг вошли 30 регионов с самым высоким уровнем жизни из 85 регионов РФ.

Лидером в России по социально-экономическому развитию стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Второе место занял Ненецкий автономный округ, третье — Магаданская область.

Вторую десятку исследования заняли Санкт-Петербург, Красноярский и Камчатский края, Тюменская, Московская, Иркутская, Ленинградская области, Татарстан, Кемеровская область и Хабаровский край. Красноярский край в первом квартале находился на десятом месте.

Замыкают интегральный рейтинг Калужская и Томская, Свердловская, Амурская области, Республика Карелия, Вологодская, Архангельская области, Приморский край, Челябинская область, Хакасия и Пермский край. Новосибирская область, которая в первом квартале находилась на 28 месте, вылетела из этого рейтинга.

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