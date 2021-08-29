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Власти нашли способ регулировать цены на сахар

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство РФ включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций, сообщает пресс-служба кабмина.

«Механизм государственных интервенций можно будет использовать на рынке сахара. Распоряжение об этом приняло правительство», — говорится в сообщении.

Формирование государственного интервенционного фонда начнётся в 2022 году. Кроме того, интервенции используются для регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей. Уточняется, что в момент низких цен государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд, а в момент высоких продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке.

Ранее по поручению президента правительство приняло комплекс мер по снижению цен на продовольствие. Были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, подписаны соглашения с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

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