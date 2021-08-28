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Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе»,— говорится в сообщении.

Трехсторонние заявления между Азербайджаном, Арменией и Россией были подписаны по итогам войны в Нагорном Карабахе. Первое установило режим прекращения огня, второе касалось развития Нагорного Карабаха после боевых действий.

Ранее Азербайджан заблокировал дорогу, связывающую армянские города Горис и Капан. Баку сделал это после ранения своего пограничника в перестрелке. В переговорах по этому вопросу участвует Россия.

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corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

Алекс555

Говорит нигде нет. Много чего нигде нет. И Налогов таких нигде нет для олигархов. и много ,много чего...

PRoSpekt

Прям как в фильме "День выборов")Чего им можно пообещать?А чего у них нет?Ничего у них нет!Тогда так,...

Drronum

Ох уж эти популисты перед выборами!)))))))
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