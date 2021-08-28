Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе»,— говорится в сообщении.

Трехсторонние заявления между Азербайджаном, Арменией и Россией были подписаны по итогам войны в Нагорном Карабахе. Первое установило режим прекращения огня, второе касалось развития Нагорного Карабаха после боевых действий.

Ранее Азербайджан заблокировал дорогу, связывающую армянские города Горис и Капан. Баку сделал это после ранения своего пограничника в перестрелке. В переговорах по этому вопросу участвует Россия.