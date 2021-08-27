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Британка 30 лет пытается сдать на права

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © oknesanofa / Pixabay License

Жительница Великобритании 30 лет пытается получить водительское удостоверение — она взяла тысячу уроков вождения, потратив 10 тысяч фунтов стерлингов.

Изабель Стедман села за руль в 17 лет, но до сих пор не может сдать экзамен, потому что постоянно падает в обмороки.

«Вероятно, каждый раз я начинаю настолько сильно нервничать, что мой мозг отключается и я теряю сознание на несколько секунд, а круговое движение — это просто ужас. Когда я прихожу в сознание, мы стоим на обочине дороги, поскольку инструктору приходилось хвататься за руль, и я испытываю такое потрясение, что в итоге заливаюсь слезами и иду домой», — рассказала женщина изданию Times Now.

За 30 лет Стедман взяла тысячу уроков вождения, на что ушло 10 тысяч фунтов стерлингов. Женщина не намерена останавливаться, она все равно собирается побороть страх, поскольку хочет возить дочь в университет и навещать родственников по стране.

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