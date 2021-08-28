Фильм ужасов «Судная ночь навсегда» вышел в Wink

Пятая глава кровавой франшизы о легализованном насилии «Судная ночь навсегда» появилась в видеосервисе Wink.

Пятый фильм серии расскажет о супружеской паре Аделы и Хуана, которые бежали из родной Мексики, где стало слишком опасно. Супруги находят работу и жилье в Техасе, и в какой-то момент начинается казаться, что жизнь наладилась.

Но затем случается ежегодная Судная ночь — 12 часов, когда разрешено все. И к ужасу всех, кому удалось пережить эту бойню, она не закончится с приходом утра. Кто-то решил изменить правила игры и Адела с Хуаном оказываются в самом эпицентре ужаса.

Главные роли в фильме ужасов сыграли Ана де ла Регера, Джош Лукас и Зан Маккларнон. Режиссер — Эверардо Валерио Гоут.

Фильм «Судная ночь навсегда» можно посмотреть Winkв качестве Full HD. Картина доступна для просмотра за 399 рублей.