Фильм ужасов «Судная ночь навсегда» вышел в Wink

Пятая глава кровавой франшизы о легализованном насилии «Судная ночь навсегда» появилась в видеосервисе Wink.
Пятый фильм серии расскажет о супружеской паре Аделы и Хуана, которые бежали из родной Мексики, где стало слишком опасно. Супруги находят работу и жилье в Техасе, и в какой-то момент начинается казаться, что жизнь наладилась.
Но затем случается ежегодная Судная ночь — 12 часов, когда разрешено все. И к ужасу всех, кому удалось пережить эту бойню, она не закончится с приходом утра. Кто-то решил изменить правила игры и Адела с Хуаном оказываются в самом эпицентре ужаса.
Главные роли в фильме ужасов сыграли Ана де ла Регера, Джош Лукас и Зан Маккларнон. Режиссер — Эверардо Валерио Гоут.
Фильм «Судная ночь навсегда» можно посмотреть Winkв качестве Full HD. Картина доступна для просмотра за 399 рублей.
correctorПотому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..
PRoSpektПрям как в фильме "День выборов")Чего им можно пообещать?А чего у них нет?Ничего у них нет!Тогда так,...
Алекс555Говорит нигде нет. Много чего нигде нет. И Налогов таких нигде нет для олигархов. и много ,много чего...
DrronumОх уж эти популисты перед выборами!)))))))