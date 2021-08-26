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Рекорд АрМИ-2021 по вождению БМП установила команда России в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны

Механик-водитель команды России на конкурсе «Отличники войсковой разведки-2021» установил рекорд по прохождению маршрута на боевых машинах пехоты (БМП) в сложных условиях местности за всю историю проведения конкурса Международных игр АрМИ, сообщает пресс-служба ЦВО.

Военнослужащим из шести стран предстояло на максимальной скорости преодолеть маршрут длиной 7,5 километра. Дистанция включает в себя 15 различных препятствий, таких как водная преграда, колейный мост, железнодорожный переезд, противотанковый ров. 

Также механики-водители продемонстрировали навыки вождения БМП в упражнениях по развороту машины на 90 градусов и проходу между столбами на спусках и подъемах.

Разведчику из России удалось прийти к финишу за 11 минут 52 секунды. Механик-водитель команды России на 27 секунд побил рекорд, который также установила российская команда в 2020 году, время составляло 12 минут и 19 секунд.

В Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2021, который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимают участие шесть основных команд из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных — это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Южно-Африканской Республики, Республики Таджикистан, Камеруна, Королевства Эсватини в их составе по одному человеку.

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Новосибирск #Армия
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