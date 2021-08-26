Изгнанный из красноярского села медведь вернулся и погиб

участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Ачинский» лейтенант полиции Тимур Корнаухов
Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю
Участковый уполномоченный полиции застрелил медведя, который
вышел к школе в селе Белый Яр Красноярского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД
по региону.
В селе Белый Яр появился медведь. Участковый уполномоченный
полиции МО МВД России «Ачинский» Тимур Корнаухов и инспектор охотнадзора вместе
вернули медведя в лес, в естественную среду обитания.
Но спустя несколько часов дикое животное пришло на
территорию сельской школы. Участковый попытался отогнать его, но на звуковые сигналы
медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского. Лейтенанту
полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное.