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Изгнанный из красноярского села медведь вернулся и погиб

Источник:
Sibnet.ru
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участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Ачинский» лейтенант полиции Тимур Корнаухов
Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

Участковый уполномоченный полиции застрелил медведя, который вышел к школе в селе Белый Яр Красноярского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В селе Белый Яр появился медведь. Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Ачинский» Тимур Корнаухов и инспектор охотнадзора вместе вернули медведя в лес, в естественную среду обитания.

Но спустя несколько часов дикое животное пришло на территорию сельской школы. Участковый попытался отогнать его, но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского. Лейтенанту полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное.

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Красноярск #Происшествия
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