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Бронеавтомобили «Линза» впервые военные покажут в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ЦВО

Бронеавтомобили «Линза» и другие образцы новейшей техники покажут на военно-техническом форуме «Армия-2021», который пройдет с 26 по 28 августа на военном аэродроме «Толмачево» Новосибирской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

Новинкой форума в Новосибирске станут новейшие бронеавтомобили для перевозки раненых «Линза». Санитарный бронеавтомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 44 семейства «Тайфун».

Снаряженная масса автомашины составляет более 15 тонн, ее бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков. Этот бронеавтомобиль также способен защитить пассажиров от взрыва до восьми килограммов тротила под днищем.

В период работы форума посетители смогут ознакомиться с более чем 100 единицами современной военной и специальной техники, образцами стрелкового оружия и экипировкой, техники времен Великой Отечественной войны, продукцией предприятий ВПК. Также посетителям будет продемонстрирована работа мобильного медицинского комплекса, работа военных медиков в ковидной зоне.

Форум будет работать ежедневно с 26 по 28 августа с 10.00 до 16.00. Организаторами форума предусмотрена бесплатная доставка жителей и гостей города на военный аэродром «Толмачево». Отправка автобусов будет производится от площадки МВК «Новосибирск Экспоцентр» по мере их заполняемости.

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jeryakob

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gtk87

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Grossmeister38rus

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