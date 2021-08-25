Иркутянка вошла в список богатейших женщин России по версии Forbes

Бывший генеральный директор «Иркутской нефтяной компании» Марина Седых вошла в топ-25 богатейших женщин России по версии Forbes.

Forbes оценивает владельцев крупнейших состояний мира, основываясь на стоимости принадлежащих им активов. В список 25 богатейших женщин России в 2021 году попала и Седых, заняв 17-ю строчку рейтинга. Ее состояние оценивается в 350 миллионов долларов.

Седых получила образование по специальности «правоведение». В 2000 году Седых стала генеральным директором небольшой Иркутской нефтяной компании (ИНК). За 21 год компания выросла в одного из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России с добычей около 9 миллионов тонн нефти в год.

Летом 2021 года Марина Седых ушла с должности генерального директора ИНК, но осталась в совете директоров компании. С 2013 по 2018 год Седых была депутатом Законодательного собрания Иркутскои области от партии «Единая Россия».