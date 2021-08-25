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Томским школам разрешили начать учебный год очно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Оперштаб разрешил школам Томской области начать новый учебный год в очном формате и провести линейки, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

«День знаний в школах Томской области пройдет в очном формате. Для учеников 1 и 11 классов будут организованы линейки на открытом воздухе продолжительностью не более 20 минут, для учеников 2-10 классов пройдут классные часы», – говорится в сообщении.

На линейку ребенка смогут сопровождать не более двух человек. На взрослых должны быть маски. Классные часы пройдут в определенное руководством школы время с делением на потоки учеников.

«В дальнейшем образовательный процесс в школах, секциях и кружках будет проходить в очном формате также при условии строгого соблюдения требований Роспотребнадзора», – сказано в сообщении.

В томских университетах торжественные мероприятия в День знаний состоятся только для первокурсников и на открытом воздухе.

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