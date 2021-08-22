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Жительница Красноярского края получила «Ладу» за огромный помидор

Источник:
Sibnet.ru
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Наталья Щербинина с ключами от авто
Наталья Щербинина
Фото: © пресс-служба администрации Минусинска

Жительница города Минусинска Красноярского края Наталья Щербинина вырастила самый большой томат в истории города и выиграла главный приз конкурса «Минусинский помидор-2021» — автомобиль «Лада Гранта», сообщила пресс-служба администрации города.

Конкурс «Минусинский помидор» проводится ежегодно в нескольких номинациях: «Минусинский чемпион», «Помидорная плантация» и «Самый урожайный куст». В 2021 году его участниками стали 58 огородников.

Самым крупным томатом в истории города и абсолютным рекордсменом стал плод весом 2,2 килограмма. Его вырастила блогер-садовод Наталья Щербинина. В качестве главного приза она получила автомобиль марки «Лада Гранта».

Второе место в номинации «Минусинский чемпион» завоевал Виктор Альбертович Стародумов, который вырастил в теплице плод сорта «Бычье сердце» весом 1,8 килограмма.

На третьем месте — житель поселка Зеленый Бор Анатолий Гжибик. Его помидор сорта «Бычье сердце» вытянул на 1,5 килограмма.

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