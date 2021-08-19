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Герб Барнаула станет другим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Барнаула

Герб Барнаула изменят в Алтайском крае для того, чтобы зарегистрировать его в геральдическим регистре. Сейчас это невозможно из-за некоторых нарушений, сообщила администрация города.

Так, необходимо убрать из герба изображение коня, которое когда-то символизировало принадлежность Алтая к Томской губернии. Нижняя часть нынешнего герба с доменной печью (но без коня на зеленом фоне – в верхней части) и есть герб Барнаула.

Кроме того, следует изменить цветовое решение и повысить общий художественный уровень герба.

Для обновления городского герба есть и другие причины. Это приближающееся 300-летие Барнаула, которое столица края будет отмечать в 2030 году. А также присвоение городу звания «Город трудовой доблести» и возведение специальной стелы, на которой необходимо в качестве городского символа изобразить и официально зарегистрированный герб.

Предстоящие изменения в городской символике – гербе и флаге (флаг автоматически придется обновлять после изменений герба) не потребуют особых финансовых затрат бюджета и организационных усилий для местной администрации. Более того, предполагается ввести переходный период, когда можно будет использовать и старую, и новую символику одновременно.

До конца осени планируется отправить эскизы и предложения на предварительную экспертизу и согласование в Геральдический совет в Москву. Потом все необходимые решения примут и утвердят депутаты Барнаульской городской Думы. И лишь затем, к концу 2021 года, весь пакет документов будет вновь отправлен для окончательной регистрации в Геральдический совет.

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Алтайский край #Город
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