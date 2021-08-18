Среди вакцинированных россиян разыграют призы

Денежные призы разыграют среди вакцинированных от коронавируса россиян, правила розыгрыша подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщат пресс-служба кабмина.

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи», — говорится в сообщении.

Всего случайным образом выберут тысячу победителей, каждый получит по 100 тысяч рублей. О выигрыше можно будет узнать на портале Госуслуг, победители также получат уведомления. Полные результаты лотереи опубликуют на ее официальном сайте бонусзаздоровье.рф.

В лотерее смогут принять участие граждане старше 18 лет. За период ее проведения победители будут определяться дважды с помощью случайной выборки среди всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша.

Денежные призы зачислят на карты «Мир». Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев со дня получения уведомления указать номер своей банковской карты на портале Госуслуг, выплату выигрышей будут производить в течение полугода.