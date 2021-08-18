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Больше половины месячной нормы осадков выпало в Иркутске за ночь

Источник:
Sibnet.ru
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Техника откачивает воду на затопленных улицах Иркутска
Фото: © пресс-служба администрации Иркутска

Более 70% от месячной нормы осадков выпало в Иркутске за ночь во время сильного ливня. Вода затопила дороги, улицы и колодцы, сообщила пресс-служба администрации города.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии, в ночь на среду в областном центре выпало 80,5 миллиметра осадков, это около 77% месячной нормы. Синоптики предупредили, что и в течение дня ожидаются ливни.

Аварийные бригады откачивают скопившуюся воду на семи улицах. Технику и рабочих направили в те места, где чаще всего скапливается вода. Также задействовали бригады для прочистки колодцев.

«В ночную смену на уборку Иркутска выведем усиленную группировку людей и техники. Для откачки воды задействованы самосвалы, илососы, мотопомпы, погрузчики и другая техника», — отметил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

На усиленный режим дежурства переведены специалисты «Безопасного города». В случае необходимости спасатели начнут объезды городских улиц для оказания помощи жителям. Информацию о непогоде дополнительно направили в электросетевые компании.

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