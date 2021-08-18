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Сотрудники заповедника у Байкала попросили выбрать имя изюбренку

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники «Заповедного Подлеморья» попросили в соцсетях помощи в выборе имени для молодого обитателя тайги у Байкала — изюбренка. Пользователи уже предложили ряд имен для юного копытного.

Изюбренок появился на свет недавно, а вот с его матерью с сотрудники заповедника знакомы давно. 

«Два года тому назад мы повествовали о молодой красавице Подлеморских лесов, отличающейся статностью и прочими качествами особы из семьи изюбрей», — написала пресс-служба «Заповедного Подлеморья» на своей странице в Instagram.

Недавно фотоловушка зафиксировала ее уже с малышом. Еще через месяц удалось снова сфотографировать счастливую семью. Изюбренок заметно подрос, но имя ему пока дать не решаются, поскольку пока неизвестно, мальчик это или девочка.

Заповедник обратился за помощью к подписчикам, и в соцсетях уже предложили ряд имен. Среди них — Звездочка, Лаки, Малышка Чендлер, Изя, Шура, Данко, Аякс.

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