НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Подозреваемого в серии изнасилований поймали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
332 0
Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Полицейские задержали 22-летнего парня, обвиняемого в серии изнасилований несовершеннолетних девушек в парках Новосибирска, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В субботу женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери в парке «Заельцовский». Затем, в воскресенье в правоохранительные органы поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней в лесу в Дзержинском районе Новосибирска.

В связи с тем, что потерпевшая в короткие сроки сообщила о совершенном преступлении, то по «горячим следам» сотрудникам полиции удалось задержать 22-летнего подозреваемого.

Фигуранту по делу предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Еще по теме
Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования
Похитителю девочки на Алтае вменили сексуальное насилие
Иркутский СК раскрыл заказное убийство 20-летней давности
Мошенник из Кузбасса пообещал девушке карьеру в порно за 1 млн
смотреть все
Новосибирск #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парковки вдоль Вокзальной магистрали превратят в полосу для автобусов
Новосибирцы выберут талисман чемпионата мира по волейболу FIVB 2022
Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования
Подозреваемого в серии изнасилований поймали в Новосибирске
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
Microsoft запустила облачные игры Xbox на компьютерах
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Цой жив: самые неожиданные каверы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Падение Афганистана: боевики за сутки захватили власть
45
Талибы посчитали войну в Афганистане законченной
40
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
33
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
26
Талибы объявили о контроле над всем Афганистаном
Sibnet.Ru