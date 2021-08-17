Подозреваемого в серии изнасилований поймали в Новосибирске

Полицейские задержали 22-летнего парня, обвиняемого в серии
изнасилований несовершеннолетних девушек в парках Новосибирска, сообщает СУ СК
РФ по Новосибирской области.
В субботу женщина обратилась в полицию с заявлением об
изнасиловании ее несовершеннолетней дочери в парке «Заельцовский». Затем, в
воскресенье в правоохранительные органы поступило сообщение об изнасиловании
несовершеннолетней в лесу в Дзержинском районе Новосибирска.
В связи с тем, что потерпевшая в короткие сроки сообщила о
совершенном преступлении, то по «горячим следам» сотрудникам полиции удалось
задержать 22-летнего подозреваемого.
Фигуранту по делу предъявлено обвинение в совершении
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности,
решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.