Подозреваемого в серии изнасилований поймали в Новосибирске

Полицейские задержали 22-летнего парня, обвиняемого в серии изнасилований несовершеннолетних девушек в парках Новосибирска, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В субботу женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери в парке «Заельцовский». Затем, в воскресенье в правоохранительные органы поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней в лесу в Дзержинском районе Новосибирска.

В связи с тем, что потерпевшая в короткие сроки сообщила о совершенном преступлении, то по «горячим следам» сотрудникам полиции удалось задержать 22-летнего подозреваемого.

Фигуранту по делу предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.