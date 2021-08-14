«Поезд Победы» попросили еще раз остановиться в Новосибирской области

Уникальный музей «Поезд Победы» три дня работает в Новосибирске, билеты в него разобрали еще накануне приезда, поэтому губернатор региона Андрей Травников попросил на обратном пути сделать еще одну остановку — в Татарске.

Поезд-музей работает в Новосибирске три дня – 12-14 августа – и от новосибирцев уже сформировался запрос на возвращение передвижной экспозиции в регион. Губернатор подчеркнул, что будет обращаться к организаторам проекта с просьбой сделать еще одну остановку в Новосибирской области – на обратном пути. На этот раз – в Татарске.

Посещение проходит небольшими группами со строгим соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В каждом вагоне музея – уникальная история, в которой переплетены исторические факты и судьбы, воспоминания людей.

Травников по итогам осмотра экспозиции обратился к организаторам, авторам «Поезда Победы» с предложением добавить в «музейный» состав еще один вагон – посвященный подвигу тружеников тыла.

Жителям Новосибирской области история тыла особенно близка: в годы Великой Отечественной войны Новосибирск стал одним из важнейших тыловых центров страны, а его жители проявили массовый трудовой героизм и внесли существенный вклад в разгром фашизма.