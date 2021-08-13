Тува оказалась беднейшим регионом по индексу борща

Тува оказалась беднейшим регионов по индексу борща, доходы ее жителей могли позволить приготовить лишь 50 блюд на семью из четырех человек.

«Ведомости» составили рейтинг областей по индексу борща. Показатель отражает, сколько наборов продуктов для приготовления самого популярного в стране первого блюда россиянин мог бы купить на свои месячные доходы, уплатив все налоги.

Доходы жителей Тувы могли позволить приготовить лишь 50 блюд на семью из четырех человек. Следом за Тувой идут Ингушетия (56), Калмыкия (59) и другие национальные республики. В десятке аутсайдеров также Курганская область (64) и Крым (65). Выше всего индекс борща был в нефтегазоносных регионах (Ямало-Ненецком и Ненецком АО – 230 и 204 блюда соответственно), а также Москве (179).