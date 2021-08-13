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Тува оказалась беднейшим регионом по индексу борща

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Juerg Vollmer from Zürich, Schweiz / CC BY-SA 2.0

Тува оказалась беднейшим регионов по индексу борща, доходы ее жителей могли позволить приготовить лишь 50 блюд на семью из четырех человек.

«Ведомости» составили рейтинг областей по индексу борща. Показатель отражает, сколько наборов продуктов для приготовления самого популярного в стране первого блюда россиянин мог бы купить на свои месячные доходы, уплатив все налоги.

Доходы жителей Тувы могли позволить приготовить лишь 50 блюд на семью из четырех человек. Следом за Тувой идут Ингушетия (56), Калмыкия (59) и другие национальные республики. В десятке аутсайдеров также Курганская область (64) и Крым (65). Выше всего индекс борща был в нефтегазоносных регионах (Ямало-Ненецком и Ненецком АО – 230 и 204 блюда соответственно), а также Москве (179).

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Республика Тува #Продукты
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Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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