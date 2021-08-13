«Жигули» раздавило в «лепешку» после аварии с КамАЗом

«Жигули» на встречной полосе столкнулись с КамАЗом, водитель «Жигулей» погиб — он ездил без прав, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

В 03.25 в Искитимском районе на 75 километре автодороги Р- 256 водитель автомобиля «ВАЗ- 21011», следовавший со стороны поселка Линево в сторону Искитима, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель ВАЗа — 30-летний мужчина, который в феврале этого года был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.