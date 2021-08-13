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Предприниматель из Приангарья вывозил лес в Китай контрабандой

Источник:
Sibnet.ru
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Древесина на лесной поляне
Фото: © Free-Photos / Pixabay License

Иркутская таможня возбудила 12 уголовных дел в отношении предпринимателя, незаконно вывозившего в Китай лесоматериалы. Сумма ущерба оценивается в 96,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Фигурант дела — директор общества с ограниченной ответственностью в городе Тайшете. Специалисты выяснили, что с октября 2019 года по апрель 2020 года его фирма по поддельным документам незаконно вывезла из страны лесоматериалов почти на 11 миллионов рублей.

Ранее таможня в отношении этого же предпринимателя возбудила еще 11 уголовных дел. Было установлено, что он незаконно вывез древесину в КНР на сумму более 85,6 миллиона рублей. Подозреваемому инкриминируется создание сплоченной организованной группы, куда входил гражданина Китая. ОПГ занималась контрабандой незаконно заготовленной древесины.

Очередное уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу стратегически важного товара в крупном размере). Ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей.

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Иркутск #Недра и ТЭК #Криминал
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Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
Sibnet.Ru