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Мобильный лазерный комплекс покажут на учениях в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые Троицкого института инновационных и термоядерных исследований («ГНЦ РФ ТРИНИТИ», «Росатом») продемонстрируют в Норильске возможности разработанного в институте мобильного лазерного комплекса (МЛК) во время учений «Безопасная Арктика», сообщает пресс-служба института.

Впервые в сентябре на территории семи арктических регионов от Мурманской области до Чукотки пройдут масштабные тренировки по защите территорий, входящих в Арктическую зону РФ, от чрезвычайных ситуаций.

«ГНЦ РФ ТРИНИТИ» примет участие в учениях в Норильске и продемонстрирует работу мобильного лазерного комплекса. Комплекс может дистанционно резать лазером оборудование под водой, в том числе на АЭС, ликвидировать разлив нефтепродуктов, разрушать льды и выполнять другие работы.

«В июле мы провели успешные испытания по подводной резке с помощью МЛК на глубине четырех метров. Пластина из нержавеющей стали толщиной до 100 мм была разрезана на несколько фракций, скорость резки составила 300 мм в минуту. Учения в Норильске станут прекрасной возможностью для демонстрации потенциала мобильного лазерного комплекса ТРИНИТИ при решении задач МЧС России», — сказал замгенерального директора института по международной и коммерческой деятельности Азамат Беданоков.

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Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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