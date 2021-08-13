«Главный герой»: лучший фильм о видеоиграх

«Главный герой», комедийный блокбастер от режиссера культового сериала «Очень странные дела» Шона Леви, ворвался в российский прокат. Это фильм про NPC из онлайн-игры, который осознает себя личностью, обретая собственную волю. Главную роль в картине исполнил Райан Рейнольдс, он предстал в переосмысленном образе Нео из «Матрицы», восставшем против системы.

Сюжет: как привлечь внимание девушки

Комедийный фильм рассказывает о простом банковском служащем по имени Гай (Райан Рейнольдс), который внезапно осознает, что мир вокруг него — это компьютерная игровая симуляция, а его роль в этом мире — это второстепенный персонаж. И Гай решается переписать свой код в системе, чтобы привлечь внимание девушки.

Фото: © кадр из фильма

Но хватит ли у него духу для последнего шага — попытки стать главным героем в этой компьютерной симуляции? Ситуация осложняется тем, что разработчики видеоигры Free City намереваются ее стереть, обнулив все ошибки. Конечно, Гай берет сложную ситуацию в свои руки.

Этот фильм не сиквел и не экранизация какой-то конкретной видеоигры, у него не было исходного материала. Именно поэтому у создателей были полностью развязаны руки. Исполнитель главной роли подчеркнул, что зрителей ждет куча сюжетных сюрпризов.

Премьера в России: 12 августа 2021 года

Страна: США, 20th Century Studios

Жанр: фантастика, комедия, боевик

Режиссер: Шон Леви

Актеры: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири

Продолжительность: 115 минут

Возраст: 16+

Съемки: самая изобретательная реклама

Съемки проекта стартовали в Бостоне и продолжились на территории штата Массачусетс, часть сцен снимали в бывшем банке в городе Фремингхем. Это полнометражный дебют для актрисы Джоди Комер, ранее получавшей награду «Эмми» за роль в сериале «Убивая Еву».

У ленты самая изобретательная рекламная компания года, Райан Рейнольдс снялся в юмористической короткометражке в рамках промо «Главного героя», которая отсылается на Вселенную Marvel, в ней он появился вместе с второстепенным персонажем Коргом из блокбастера «Тор: Рагнарек».

Фото: © кадр из фильма

Актер Тайка Вайтити, он же режиссер «Тора: Рагнарек», заглянул на этот «праздник жизни» и тоже снялся в «Главном герое». Интересно, что ранее Тайка и Райан Рейнольдс снимались вместе в «Зеленом фонаре» 2011 года, еще до большого голливудского успеха у обоих.

Картина должна была выйти в прокат еще год назад, но из-за пандемии старт отложили. По словам создателей, идея фильма в том, что каждый может повлиять на собственное окружение. Шон Леви перед премьерой рассказал, что фильм также об активной позиции в жизни, о гуманизме по отношению к людям «на заднем плане».

Актер Райан Рейнольдс считает, что пандемия коронавируса сильно повлияла на сознание людей, и в этом плане фильм «Главный герой» выглядит спасительной пилюлей, он призывает стать автором собственной жизни и менять положение вещей вокруг себя.

Трейлер картины явно намекал, что режиссер Шон Леви рассчитывает на полноценную семейную аудиторию — фильм подходит для любителей романтических комедий, веселых боевиков и компьютерных игр. В общем, полный набор.

Оценки: идеальный блокбастер

Сайт «Критиканство» радует создателей фильм высокой оценкой в 74%, на зарубежном агрегаторе Rotten Tomatoes «Главный герой» получил 86%, на IMDb — 7,98 балла, на Metacritic оценка составила 63%.

Первые критики называют фильм «идеальным блокбастером лета». Отмечается, что картина радует отличным балансом экшена, семейного приключения, романтики, являлась правильным выбором для полноценного отдыха в кинотеатре.

Фото: © кадр из фильма

Критик Мариам Григорян посчитала ленту «веселой», а перенос эстетики компьютерных игр на большой экран — «удачным». Рецензент Дмитрий Сосновский остался доволен лишь демонстрацией мира и геймплея, драма показалась ему скучной.

«Посредственная производственная драма с налетом ромкома», — характеризует фильм Сосновский, который также отметил, что Тайка Вайтити в роли эксцентричного злодея сильно переигрывает, фонтанируя нелепейшими каламбурами.

Стоит ли смотреть

«Главный герой» получился своеобразным «приветом» культуре 2000-х. Повествовательно это вполне уместный «винегрет» из ностальгических франшиз, умеренной драмы, романтики, экшена и юмора.

Из плюсов ленты — фильм говорит со зрителем на простом языке, он максимально легкий. При этом визуально это отличная работа, эстетически «ламповая», порождающая вполне приятное послевкусие.

Картина намеренно балансирует на грани фарса и яркого безумия, если присмотреться, то главный герой Гай является современной версией Нео из культовой «Матрицы». Фактически, это фильм о людях, делающих мир чуть лучше.

Фото: © кадр из фильма

Из минусов ленты — многих оттолкнет намеренная подростковая клоунада на экране, слишком очевидное и стереотипное понимание того, как живет молодежь, как она общается с родителями и ровесниками.

«Главный герой» — глоток свежего воздуха на фоне пандемии, подкосившей киноиндустрию. Это легкая и визуально привлекательная лента с отличным видеорядом и хорошими актерами. Создателям удался «блокбастер для всех», отличное времяпрепровождение обеспечено. Наша оценка — восемь баллов из десяти.