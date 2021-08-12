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Колбаса и Факел Революции нашлись на карте Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Иван Володин / CC BY-SA 4.0

Аналитики «Яндекса» выявили самые популярные, необычные, самые длинные и короткие названия населенных пунктов в Новосибирской области.

На «Яндекс.Картах» в Новосибирской области более 1,5 тысячи населенных пунктов, не считая дачных поселков. Самые распространённые названия – Михайловка (их в Новосибирской области восемь штук), Покровка и Березовка (по семь штук).

Примерно 1,2 тысячи названий встречаются на карте региона только один раз. Например, Блюдцы, Зюзя, Новый Карапуз, Лисьи Норки, Колбаса, Факел Революции.

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Самое длинное название без пробелов у рабочего поселка Станционно-Ояшинский (19 букв). Самых коротких названий, где по три буквы, восемь: например, Чик, Ача, Яча, Тын, Бор.

Самые часто встречающиеся слова в названиях Новосибирской области – прилагательные «красный», «новый» и «малый».

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Жизнь #Гео
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