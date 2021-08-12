Иркутянин на скейтборде запустил фейерверк на проезжей части

Молодой человек в Иркутске выехал на проезжую часть на скейтборде и запустил фейерверк. Полицейские нашли нарушители и оштрафовали, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

Во вторник сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности молодого человека, который выехал на скейтборде на одну из главных улиц Иркутска и стал запускать фейерверк. По счастливой случайности действия 26-летнего скейтбордиста не спровоцировали серьезных последствий ни для него, ни для окружающих.

Трюки скейтбордиста записали камеры видеорегистраторов на машинах. Видео водители передали в ГИБДД. Молодого человек нашли и спросили, для чего он выехал с фейерверком на проезжую часть.

«Мы с командой снимали рекламный ролик… Надеюсь автомобилистам на дороге никогда не встретятся такие, как я», — сказал он, давая объяснения правоохранителям.

Полицейские составили два протокола на нарушителя и объяснили ему, что такое поведение на дороге недопустимо.