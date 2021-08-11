Авария на красноярской трассе унесла жизни двух человек

Женщина за рулем Nissan Terrano врезалась на трассе в автомобиле Hino Ranger, два человека погибли, сообщает УГИБДД по Красноярску.
По предварительным данным, в среду на 1010 километре
автодороги Р-255 «Сибирь» 58-летняя женщина-водитель управляя автомобилем Nissan
Terrano, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Канска, выехала на полосу
встречного движения, где столкнулась с автомобилем Hino Ranger.
В результате ДТП женщина водитель и ее 60-летний пассажир погибли на месте. 52-летний водитель грузового автомобиля не пострадал.
Сотрудники ГИБДД осуществляют ручное регулирование. Движения
на данном участке дороги осуществляется по одной полосе.