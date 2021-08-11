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Смертельное обрушение произошло на алтайской шахте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба компании «Норникель»

Горная порода обрушилась на шахте в Змеиногорском районе Алтайского края, погиб один человек, сообщило СУ СКР по региону.

По данным следствия, во вторник во время работы в одной из штолен шахты в Змеиногорском районе произошло обрушение горной породы.

«В результате травмирования 29-летний сотрудник общества с ограниченной ответственностью получил травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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