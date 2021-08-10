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Варламов похвалил жителей Читы за спасение «Родины»

Источник:
Sibnet.ru
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Реставрация вывески
Фото: © администрация города Читы

Блогер Илья Варламов в выпуске передачи «Че происходит» рассказал о реставрации советской вывески кинотеатра «Родина» в Чите. Он назвал это примером любви к своему городу и пришел к выводу, что «Чита тоже может быть хорошей».

В середине июля рекламно-производственная группа «newBOARD» демонтировала вывеску на здании бывшего кинотеатра «Родина». Для города это вывеска стала одним из символов Читы, но ей уже больше 60 лет и она нуждается в реставрации.

По словам Варламова, именно горожане не дали выкинуть на помойку старые «буквы» и тогда было принято решение об их реставрации.

«Обещают отреставрировать металлические буквы, а осенью добавить к ним неоновое освещение, чтобы вывеска светилась как раньше. Протрясающий случай и пример того, как люди любят свой город и спасают его от варваров. Больше молодцы!» — резюмировал Варламов. 

По данным администрации Читы, после реставрации вывеску вернут на здание к началу сентября.

Ранее Варламов негативно отзывался о Чите, называя ее «мусорным Средневековьем» и «мусорной столицей России». По мнению блогера, в городе происходит настоящая экологическая катастрофа, а люди живут буквально на свалках, выливая нечистоты за окно.

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