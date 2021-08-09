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Красноярская компания создала бюджетную замену Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КРИТБИ

Компания «Айти-Юниверс» получила патент на технологию отечественной операционной системы «Атлант», она бюджетнее Windows, сообщает Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ).

Главное отличие операционной системы от конкурентов — наличие в составе облачного модуля для «централизованного управления». Благодаря разработке системный администратор любой компании может организовать свою работу удалено, а именно: дистанционно управлять программным обеспечением, запустить задания на удаленных хостах, проводить сбор статистики.

«Если у вас сломалась машина или вы решили поменять оборудование – восстановление данных для вас больше не проблема. Для старта работы в операционной системе – нужно лишь войти в домен. А для компании – это возможность управлять парком персональных компьютеров вне зависимости от его масштаба и территориального распределения», — рассказал директор «Айти-Юниверс» Сергей Терских.

«Атлант» намного бюджетнее, к примеру, чем Windows. Авторами доработан и визуальный графический интерфейс операционной системы, с помощью которого можно настроить весь состав ПО для рабочей станции, включая ядро ОС, рабочий стол и виджеты. Система успешно внедрена в Министерстве социальной политики и Центральной бухгалтерии Красноярского Края, в ряде отделений многофункционального центра «Мои документы», крупнейшей торговой сети «Командор».

 «Мы активно ищем партнеров. В портфеле дистрибьюторов с которыми мы подписываем соглашения – вся Россия. До 2022 года компания планирует расширить коммерческий канал до 400 партнеров, что позволит увеличить географию внедрения «Атланта» на рынке программного обеспечения», — сказал Терских.

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Красноярск #Наука #Софт
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