Красноярская компания создала бюджетную замену Windows

Компания «Айти-Юниверс» получила патент на технологию
отечественной операционной системы «Атлант», она бюджетнее Windows, сообщает Красноярский
региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ).
Главное отличие операционной системы от конкурентов —
наличие в составе облачного модуля для «централизованного управления».
Благодаря разработке системный администратор любой компании может организовать
свою работу удалено, а именно: дистанционно управлять программным обеспечением,
запустить задания на удаленных хостах, проводить сбор статистики.
«Если у вас сломалась машина или вы решили поменять
оборудование – восстановление данных для вас больше не проблема. Для старта
работы в операционной системе – нужно лишь войти в домен. А для компании – это
возможность управлять парком персональных компьютеров вне зависимости от его
масштаба и территориального распределения», — рассказал директор «Айти-Юниверс»
Сергей Терских.
«Атлант» намного
бюджетнее, к примеру, чем Windows. Авторами доработан и визуальный графический
интерфейс операционной системы, с помощью которого можно настроить весь состав
ПО для рабочей станции, включая ядро ОС, рабочий стол и виджеты. Система
успешно внедрена в Министерстве социальной политики и Центральной бухгалтерии
Красноярского Края, в ряде отделений многофункционального центра «Мои
документы», крупнейшей торговой сети «Командор».
«Мы активно ищем партнеров. В портфеле дистрибьюторов с которыми мы подписываем соглашения – вся Россия. До 2022 года компания планирует расширить коммерческий канал до 400 партнеров, что позволит увеличить географию внедрения «Атланта» на рынке программного обеспечения», — сказал Терских.