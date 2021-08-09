НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Подозреваемый в убийстве 15 лет скрывался под чужим именем

Источник:
Sibnet.ru
414 0
Снятие отпечатков пальцев
Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет по Иркутской области предъявил обвинение 32-летнему мужчине, подозреваемому в жестоком убийстве 15-летней давности. Все это время он скрывался под чужим именем.

По версии следствия, в январе 2006 года двое молодых людей в городе Шелехове с особой жестокостью избили местного жителям битами. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

После убийства сотрудникам милиции удалось задержать одного из подозреваемых. Его приговорили к длительному сроку лишения свободы. Второй 17-летний подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск. Уголовное дело тогда было приостановлено.

Через 15 лет следователи и криминалистами, работая над архивными делами, проанализировали материалы старого дела, после чего вместе с сотрудниками уголовного розыска возобновили поиски. Местонахождение подозреваемого удалось установить. Все эти годы он скрывался от следствия и жил под другими именем.

В августе подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следствия обвиняемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще по теме
Тело женщины нашли на свалке в Забайкальском крае
Житель Алтая заплатил 90 тысяч за несуществующие интим-услуги
Составлен портрет рядового преступника в России
Обвиняемый в убийстве «мясного короля» сбежал из изолятора
смотреть все
Иркутск #Криминал #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пьяный водитель «буханки» в Приангарье насмерть сбил пенсионерку
Художник Слонов сделал матрешку-клетку
Новейшую штурмовую версию вертолета Ми-8 показали зрителю
Робот станет преподавателем в томском вузе
Самое популярное
Путин нанес газовый удар по США
World of Tanks получит новые танки и карту
Microsoft закрыла доступ к пробной подписке Windows 365
России предрекли введение налога на мясо
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Путин потребовал остановить вымирание России
38
Путин поручил очистить Россию
29
Путин нашел причину лесных пожаров и наводнений
29
Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в оборонке
28
Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права
Sibnet.Ru