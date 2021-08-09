Подозреваемый в убийстве 15 лет скрывался под чужим именем

Следственный комитет по Иркутской области предъявил обвинение 32-летнему мужчине, подозреваемому в жестоком убийстве 15-летней давности. Все это время он скрывался под чужим именем.

По версии следствия, в январе 2006 года двое молодых людей в городе Шелехове с особой жестокостью избили местного жителям битами. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

После убийства сотрудникам милиции удалось задержать одного из подозреваемых. Его приговорили к длительному сроку лишения свободы. Второй 17-летний подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск. Уголовное дело тогда было приостановлено.

Через 15 лет следователи и криминалистами, работая над архивными делами, проанализировали материалы старого дела, после чего вместе с сотрудниками уголовного розыска возобновили поиски. Местонахождение подозреваемого удалось установить. Все эти годы он скрывался от следствия и жил под другими именем.

В августе подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следствия обвиняемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается.