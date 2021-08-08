Суд в Приангарье рассмотрит дело о «пьяном» ДТП с гибелью попутчиков

Суд в Иркутской области рассмотрит дело о ДТП, когда по вине пьяного водителя погибли два человека, которых он решил подвезти, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, в феврале на федеральной трассе «Вилюй» легковой автомобиль, двигаясь на высокой скорости, врезался в большегруз. Погибли два пассажира легкового авто, еще одну женщину увезли в больницу.

Как выяснилось, водитель предложил подвезти пострадавших из жилого района Энергетик в центр Братска. Полицейские установили, что он был пьян, а раньше привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Мужчину обвиняют по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом находящимся в состоянии опьянения). Дело направлено в суд, подследственному грозит до 15 лет лишения свободы.