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Суд в Приангарье рассмотрит дело о «пьяном» ДТП с гибелью попутчиков

Источник:
Sibnet.ru
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ДТП с двумя погибшими на трассе
Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Суд в Иркутской области рассмотрит дело о ДТП, когда по вине пьяного водителя погибли два человека, которых он решил подвезти, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, в феврале на федеральной трассе «Вилюй» легковой автомобиль, двигаясь на высокой скорости, врезался в большегруз. Погибли два пассажира легкового авто, еще одну женщину увезли в больницу.

Как выяснилось, водитель предложил подвезти пострадавших из жилого района Энергетик в центр Братска. Полицейские установили, что он был пьян, а раньше привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Мужчину обвиняют по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом находящимся в состоянии опьянения). Дело направлено в суд, подследственному грозит до 15 лет лишения свободы.

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Иркутск #ДТП
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