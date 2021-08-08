Один житель России заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек

Один житель России заразил новой коронавирусной инфекцией сразу 1,5 тысячи человек — это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране, сообщил руководитель филиала центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек», — рассказал эксперт в интервью ТАСС.

Семенов пояснил, что, по статистике, один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме — от пяти до шести человек, суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа.

«Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <...> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей», — отметил эксперт.

По его словам, «к сожалению, вклад суперарспространителей в заражение людей достаточно велик».

В России зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301.