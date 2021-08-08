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Житель Алтая заплатил 90 тысяч за несуществующие интим-услуги

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Житель Горно-Алтайска, стал жертвой мошенников, пообещавших интим-услуги. Мужчина заплатил несуществующей жрице любви 90 тысяч рублей, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД.

По данным МВД, мужчина нашел в сети Интернет сайт об оказании интим-услуг. Пройдя по ссылке, он выбрал анкету понравившейся девушки и позвонил по указанному номеру телефона. Обговорив детали предстоящей встречи, незнакомка попросила предоплату в размере 2 тысяч рублей.

Кроме того, девушка потребовала оплатить страховку за жизнь и здоровье, в размере 12 тысяч рублей. Эти деньги она пообещала вернуть при отсутствии претензий к клиенту. На все условия мужчина согласился.

После того, как потерпевший перевел деньги, незнакомка перезвонила и сообщила о системной ошибке, по вине которой платеж якобы не проходит. Девушка попросила повторить оплату еще раз. 

В итоге мужчина несколько раз повторял процедуру перевода, пока не получил сообщение о списании с его счета более 90 тысяч рублей. Получив денежные средства девушка перестала отвечать на звонки горожанина. И мужчина обратился с заявлением в полицию. 

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона злоумышленницы зарегистрирован во Владимирской области.

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Республика Алтай #Криминал #ЧП
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