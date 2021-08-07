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Путин потребовал остановить вымирание России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Правительство в кратчайшие сроки должно остановить тренд на вымирание населения страны, который ускоряется последние пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

К 2024 году властям поручено «обеспечить выход на положительную динамику численности населения», соответствующую демографическую цель включат в Единый план по достижению национальных целей развития до 1 октября.

Согласно предыдущему плану, естественную убыль населения предполагалось сократить до 219,1 тысячи человек в 2019 году, 127,4 тысячи — в 2020-м, 91,3 тысячи — в 2021-м, 57,5 тысячи — в 2022-м, 29,9 тысячи - в 2023-м году.

Однако в 2019-м году естественная убыль составила 317,3 тысячи человек. В 2020 году пандемия вызвала резкий скачок смертности, который стал рекордным с послевоенного голода 1947 года. В результате естественная убыль населения составила 702 тысячи человек.

Среди сельского населения уровень смертности превышает рождаемость почти вдвое: 569,8 тысячи человек против 356,6 тысячи. Эксперты называют такую ситуацию демографической катастрофой.

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