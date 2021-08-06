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Путин поручил очистить Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральное правительство и региональные власти должны полностью ликвидировать незаконные свалки к 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. Соответствующе поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что разобраться с массовыми несанкционированными полигонами отходов в российских городов нужно по программе «Чистая страна». При этом все решения должны быть максимально дешевыми за счет новых технологичных подходов.

До конца 2023 года чиновникам нужно провести анализ различных сценариев очищения территорий от свалок с учетом снижения стоимости подобных работ. Доклад с предложениями правительство должно представить президенту до 1 ноября 2021 года.

На финальном этапе на запуск инициатив по утилизации мусора из бюджета выделят соответствующие суммы. Деньги выделят в рамках национального проекта «Экология».

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Политика #Россия
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Топ комментариев

slavaynin

совсем кловун выпал из реальности.

Nik3316

логика абзац))) ну ты как понимаю не ниже министра тут)))))

Uynachalnica

Ну а как иначе, коррупция, также с этими явлениями связана неразрывно! Потому и никак ее не заборем,...

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