Путин поручил очистить Россию

Федеральное правительство и региональные власти должны полностью ликвидировать незаконные свалки к 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. Соответствующе поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что разобраться с массовыми несанкционированными полигонами отходов в российских городов нужно по программе «Чистая страна». При этом все решения должны быть максимально дешевыми за счет новых технологичных подходов.

До конца 2023 года чиновникам нужно провести анализ различных сценариев очищения территорий от свалок с учетом снижения стоимости подобных работ. Доклад с предложениями правительство должно представить президенту до 1 ноября 2021 года.

На финальном этапе на запуск инициатив по утилизации мусора из бюджета выделят соответствующие суммы. Деньги выделят в рамках национального проекта «Экология».