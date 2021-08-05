Синоптики Забайкалья предупредили о подъеме уровня воды в августе

Гидрометцентр Забайкальского края дал прогноз по повышению и понижению уровня воды в регионе на август. Уже в ближайшие сутки ожидается подъем уровня одной из рек, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В июле из-за обильных осадков в Забайкальском крае сложилась тяжелая ситуация с паводками. Вода размыла автодороги, подтопила более 2,6 тысячи домов. Из-за ливней произошло обрушение моста на Транссибирской магистрали.

По данным синоптиков на четверг, уровни воды повысились на 2-16 сантиметров в верхнем течении Аргуни, Ингоды и малых реках юго-восточных районов.

На реках Амазар у города Могоча, Витим у села Неляты и Олекма у села Средняя Олекма уровень повысился на 47-79 сантиметров. На остальных реках края преобладает спад уровней воды.

«В ближайшие двое суток на реке Нерча у города Нерчинск и села Зюльзя, Витим у села Неляты ожидается рост уровней воды на 30-97 сантиметров, на остальных реках края будет преобладать спад уровней воды», — сообщили синоптики.

Сейчас в Забайкалье и-за разрушенных автомобильных мостов и размыва дорог, остаются отрезанными два населенных пункта. Действует один пункт временного размещения в Шилке, там находится один человек.