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Дым от лесных пожаров в Якутии окутал Бурятию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дым от лесных пожаров в Якутии окутал ряд районов Бурятии. Республиканский Роспотребнадзор рекомендовали жителям по возможности не выходить на улицу и плотно закрывать окна в домах и квартирах.

По данным Авиалесоохраны РФ на утро понедельника, в Якутии действует 115 пожаров на площади 669,6 тысячи гектаров. На все территории республики введен режим ЧС. А дым от горящей тайги накрыл ряд регионов, в том числе Бурятию.

Управление Роспотребнадзора по Бурятии провело исследование 10 проб атмосферного воздуха. Содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации. Тем не менее, специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности.

В первую очередь необходимо по возможности минимизировать пребывание на улице, плотно закрыть окна и двери в домах и квартирах, увлажнять воздух в помещениях, пить много воды, отказаться от употребления алкоголя и курения.

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