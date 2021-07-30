Медсестру в Иркутске осудили за истязания ребенка-инвалида

Суд вынес приговор Медсестру из Иркутской области, которая издевалась в больнице над умственно-отсталым ребенком. Ей предстоит провести несколько лет в колонии, сообщило региональное СУ СК России.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2019 года в областной детской больнице на лечении находился ребенок с инвалидностью в сопровождении младшей медицинской сестры. В больницу они поступили из интерната для умственно отсталых.

Через некоторое время в социальных сетях появилось видео, снятое очевидцем в палате, как медсестра жестоко обращается с ребенком. На кадрах заметно, как женщина бьет ребенка и резко бросает.

Октябрьский районный суд Иркутска признал женщину виновной по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ее приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.