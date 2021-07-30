Губернатор Приангарья рассказал Мишустину о головной боли чиновников

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал ему о планах на строительство Суворовского училища, больниц, о подготовке к новому учебному году, а также о головной боли регионального правительства.

«Для нас головная боль сегодня — дороги», — цитирует Кобзева пресс-служба правительства РФ. Мишустин напомнил губернатору, что на ремонт дорог области выделили около 800 миллионов рублей.

Руководитель региона подтвердил, что из федерального бюджета поступило 721 миллион рублей. Правительство намерено подписать все контракты с подрядчиками до 15 августа.

«У нас будет 13 контрактов, шесть контрактов мы уже заключили и начали работать. В основном это Иркутск, Братск, Усолье-Сибирское. Также вся дорожная составляющая (ремонт), примыкающая к федеральным трассам», — сообщил Кобзев.

Он заверил, что готов письменно проинформировать о ходе ремонта, но отметил, что региону все же необходима дополнительная финансовая поддержка. В Иркутской области более 30 тысяч километров дорог, из которых только 1,5 тысячи километров федеральных, а 12 тысяч — региональные.

Мишустин приехал в Иркутскую область в четверг. Во время поездки по региону он посетил Иркутский авиационный завод, и побывал в цехах сборки МС-21.