Глава АвтоВАЗа допустил возвращение Niva в Европу

АвтоВАЗ может вернуться на европейский рынок, который покинул два года назад, с каким-нибудь «специальным автомобилем типа Niva», сообщила глава Волжского автозавода Николя Мор.

«Если мы когда-нибудь вернемся на европейский рынок, это будет какой-нибудь специальный автомобиль типа Niva. Мы с интересом смотрим, как некоторые независимые компании пытаются продавать автомобиль Niva в Великобритании, Германии, Словакии. Это хорошие новости, которые означают, что имя Niva до сих пор что-то означает для европейских покупателей», — сказал Мор в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, в Европе имидж марки Lada связан, скорее, с понятием доступного автомобиля, а «имидж Niva более серьезный, это автомобиль, который может проехать где угодно».

Выход новой Lada Niva запланирован на 2024 год. Ее построят на модульной платформе Renault Group — CMF-B, но модель сохранит внедорожный потенциал.