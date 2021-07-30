НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава АвтоВАЗа допустил возвращение Niva в Европу

Источник:
Sibnet.ru
216 0
Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ может вернуться на европейский рынок, который покинул два года назад, с каким-нибудь «специальным автомобилем типа Niva», сообщила глава Волжского автозавода Николя Мор.

«Если мы когда-нибудь вернемся на европейский рынок, это будет какой-нибудь специальный автомобиль типа Niva. Мы с интересом смотрим, как некоторые независимые компании пытаются продавать автомобиль Niva в Великобритании, Германии, Словакии. Это хорошие новости, которые означают, что имя Niva до сих пор что-то означает для европейских покупателей», — сказал Мор в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, в Европе имидж марки Lada связан, скорее, с понятием доступного автомобиля, а «имидж Niva более серьезный, это автомобиль, который может проехать где угодно».

Выход новой Lada Niva запланирован на 2024 год. Ее построят на модульной платформе Renault Group — CMF-B, но модель сохранит внедорожный потенциал.

Тема: Русские машины
Цыганский барон показал коллекцию советских лимузинов
Новые Lada дороже 1 млн станут качественнее и оснащеннее
Финны восхитились автомобилями Lada
Редкий универсал «Волга» обнаружили в Нидерландах
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
ВАЗ с подростками столкнулся с фурой под Новосибирском
Сообщения о взрывчатке поступили в ТЦ Новосибирска
Губернатор Приангарья рассказал Мишустину о головной боли чиновников
Сибирские путешественники застряли в Германии из-за шторма
Самое популярное
Зеленский прозрел по поводу отношения Запада к Украине
Путин заявил о возможности ВМФ России уничтожить любого противника
Чубайс предрек России глобальный кризис
Привитые от коронавируса оказались уязвимы для гамма-штамма
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин заявил о возможности ВМФ России уничтожить любого противника
32
Байден заявил, что у России есть только нефть и ядерное оружие
26
Путин объяснил рост цен в России
24
Чубайс предрек России глобальный кризис
19
Зеленский прозрел по поводу отношения Запада к Украине
Sibnet.Ru