Астрологи назвали самые неверные знаки Зодиака среди женщин

Астрологи назвали три знака Зодиака, представительницы которых не отличаются супружеской верностью и постоянством в отношениях.

Астрологи подсказали, с какими знаками Зодиака стоит быть осторожнее мужчинам, которые хотят создать крепкую семью, сообщает «Пятый канал».

Стрельцы

Стрельцы ищут в мужчинах страсть и темперамент. Если партнер не способен дать им этого, представительницы знака найдут нового. Астрологи считают, что Стрельцы легко заводят любовников.

Водолеи

Представительницы этого знака способны бросаться в омут с головой и не думать о последствиях. Водолеи зачастую не склонны к длительным отношениям, а предпочитают короткие романы. Кроме того, они легко допускают секс на первом свидании.

Рыбы

Склонные к меланхолии и размышлениям Рыбы ищут в партнере силу и уверенность. Также для них часто очень важны материальные блага. Если женщина, рожденная под этим знаком, поймет, что уже получила от мужчины все желаемое, она без труда отправится на поиски нового.