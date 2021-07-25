Обломки пропавшего год назад самолета Ан-2 нашли в Бурятии

Обломки пропавшего год назад самолета Ан-2 предположительно обнаружены в Бурятии, сообщил источник в экстренных службах региона.
«На горном маршруте на северном склоне перевала Байконур Окинского района, на высоте 450 метров, в 27 километрах от населенного пункта Кырен Тункинского района <...> обнаружены обломки самолета и останки трех-четырех человек», - сказал ТАСС источник.
По его словам, обломки, возможно, принадлежат самолету Ан-2, который пропал год назад в Тункинском районе.
В воскресенье, 25 июля на место планируется направить из Иркутска вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» со спасателями на борту.
Ране е сообщалось, что спасатели возобновили поиски пропавшего в 2020 году в Бурятии самолета Ан-2.
jeryakobСамый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.
AlhazredЕхай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))
west_nikВопрос завис в воздухе : какого лешего говорилось о добровольной вакцинации??? - если все равно всех...
urbasikНадо тренироваться кидать тротуарную плитку!Булыжник — оружие пролетариата ..