Обломки пропавшего год назад самолета Ан-2 нашли в Бурятии

Обломки пропавшего год назад самолета Ан-2 предположительно обнаружены в Бурятии, сообщил источник в экстренных службах региона.

«На горном маршруте на северном склоне перевала Байконур Окинского района, на высоте 450 метров, в 27 километрах от населенного пункта Кырен Тункинского района <...> обнаружены обломки самолета и останки трех-четырех человек», - сказал ТАСС источник.

По его словам, обломки, возможно, принадлежат самолету Ан-2, который пропал год назад в Тункинском районе.

В воскресенье, 25 июля на место планируется направить из Иркутска вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» со спасателями на борту.

Ране е сообщалось, что спасатели возобновили поиски пропавшего в 2020 году в Бурятии самолета Ан-2.