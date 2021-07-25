НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Обломки пропавшего год назад самолета Ан-2 нашли в Бурятии

Источник:
ТАСС
298 0
Фото: Aleksander Markin. Александр Маркин / Attribution-ShareAlike License

Обломки пропавшего год назад самолета Ан-2 предположительно обнаружены в Бурятии, сообщил источник в экстренных службах региона.

«На горном маршруте на северном склоне перевала Байконур Окинского района, на высоте 450 метров, в 27 километрах от населенного пункта Кырен Тункинского района <...> обнаружены обломки самолета и останки трех-четырех человек», - сказал ТАСС источник.

По его словам, обломки, возможно, принадлежат самолету Ан-2, который пропал год назад в Тункинском районе.

В воскресенье, 25 июля на место планируется направить из Иркутска вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» со спасателями на борту.

Ране е сообщалось, что спасатели возобновили поиски пропавшего в 2020 году в Бурятии самолета Ан-2.

Еще по теме
Мост на Транссибе обрушился из-за дождей в Забайкалье
Девочку унесло течением на набережной в Новосибирске
Пилот томского Ан-28 рассказал подробности аварии
Росздравнадзор проверит случай гибели подростка после посещения врача
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Обломки пропавшего год назад самолета Ан-2 нашли в Бурятии
Минздрав назвал противопоказания вакцинации «ЭпиВакКороной»
Водитель без прав в Туве устроил смертельное ДТП
Наскальные рисунки Алтая: от эпохи мамонтов до вандалов
Самое популярное
Жесткий фильм «Третья волна» про COVID-19 опубликован на Youtube
Коды и блокировки: как защитить данные на случай потери смартфона
Польша сорвала саммит ЕС с Россией и совершила роковую ошибку
«Десятка» получит уникальную функцию Windows 11
Обсуждение (0)
Картина дня
Виталина Бацарашкина принесла России первое олимпийское золото
Россия не сдалась и разрушила мечту Европы
Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в Токио
Эксперт дал совет, как законно увеличить пенсию
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

west_nik

Вопрос завис в воздухе : какого лешего говорилось о добровольной вакцинации??? - если все равно всех...

urbasik

Надо тренироваться кидать тротуарную плитку!Булыжник — оружие пролетариата ..
Sibnet.Ru