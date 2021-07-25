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Путин отметил особые качества настоящего следователя

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Следователь сегодня должен отвечать на вызовы технологической эпохи, эффективно распутывать цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать людей от киберпреступности, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов следствия.

Он поблагодарил следователей за их трудную, напряженную и ответственную службу, назвав ее значимой для всей страны и всех граждан.

«Следователь сегодня должен обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи, в том числе эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать права, свободы людей от киберпреступности», — сказал Путин.

По его словам, Следственный комитет России, а также соответствующие подразделения в структуре МВД и ФСБ играют значимую роль в борьбе с преступностью и коррупцией, защищают закон, интересы государства, общества и человека.

«Для такой работы необходимы особые качества: твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу. Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии», — подчеркнул российский лидер.

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