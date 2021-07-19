Самолет «Байкал» сделают беспилотным

Беспилотная версия нового легкого многоцелевого самолета «Байкал», разработанного на замену Ан-2 «Кукурузнику», будет создана к 2024 году, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Смирнов

«На мой взгляд, наиболее любопытен "Байкал" — так называемый "летающий внедорожник" малой вместимости по доступной цене. Создан для эксплуатации в регионах со слаборазвитой инфраструктурой, на грунтовых взлетно-посадочных полосах, в сложных географических условиях», — цитирует РИА Новости Смирнова.

По его словам, с 2024 года предполагается создание беспилотной версии. Ведутся переговоры с потенциальными заказчиками. Смирнов добавил, что «Байкал» прост в обслуживании, его можно ремонтировать в полевых условиях и хранить вне ангаров при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов.

Самолет «Байкал» разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как «кукурузники». Изначально планировалось, что производить машину будут на Улан-Удэнском авиационном заводе.