НАВЕРХ
Актуальная тема
Климатические войны
Актуальная тема
Климатические войны
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ученый предсказал человечеству климатический кризис

Источник:
РИА Новости
234 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Человечество переживает климатический кризис и в будущем он только усугубится, считает председатель организации Climate Crisis Advisory Group, британский климатолог Дэвид Кинг.

Ученый назвал катастрофическое наводнение в Германии и странах Бенилюкса последствием этого процесса. «Мы еще увидим, что эти экстремальные погодные явления станут более частыми», — цитирует РИА Новости Кинга.

С начала недели в ФРГ продолжаются ливни, вызванные циклоном «Бернд», который установился на западе Европы. Основной удар стихии пришелся на западные земли страны: Северный Рейн — Вестфалию и Рейнланд-Пфальц.

Общее количество жертв наводнения достигло 133 человек. Пропавшими числятся более 1,3 тысячи жителей. В ряде округов нет электричества и телефонной связи, размыты дороги, есть разрушения.

Тема: Климатические войны
Виды облаков и их значение. ФОТО
Ученые выяснили причину холодных летних периодов
Эколог и климатолог описали новую угрозу для России
Ученых встревожило беспрецедентное замедление Гольфстрима
смотреть все
Жизнь #Гео #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Медведь напал на дрессировщицу в цирке в Кузбассе
СК поставил на контроль дело об аварии с Ан-28 в Томской области
Тело младенца нашли в мусорном баке в Красноярском крае
Строитель сорвался с 11 этажа в Красноярске
Самое популярное
Четыре вакцины: чем привиться от коронавируса
Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»
Девушка-хакер взломала игру Resident Evil Village
Вакцина от коронавируса увеличила риск редкого заболевания
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как шорты укорачивают карьеру, или В каком виде дела делаются
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Россия по доле современных вооружений стала лидером в мире
28
МИД объяснил, зачем ведет переговоры с запрещенными талибами
22
Кремль «закрыл шлагбаум» перед западными вакцинами
20
Россия потребовала к себе уважения от США
16
Россия закупит медицинский кислород за рубежом
Sibnet.Ru