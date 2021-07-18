Ученый предсказал человечеству климатический кризис

Человечество переживает климатический кризис и в будущем он только усугубится, считает председатель организации Climate Crisis Advisory Group, британский климатолог Дэвид Кинг.

Ученый назвал катастрофическое наводнение в Германии и странах Бенилюкса последствием этого процесса. «Мы еще увидим, что эти экстремальные погодные явления станут более частыми», — цитирует РИА Новости Кинга.

С начала недели в ФРГ продолжаются ливни, вызванные циклоном «Бернд», который установился на западе Европы. Основной удар стихии пришелся на западные земли страны: Северный Рейн — Вестфалию и Рейнланд-Пфальц.

Общее количество жертв наводнения достигло 133 человек. Пропавшими числятся более 1,3 тысячи жителей. В ряде округов нет электричества и телефонной связи, размыты дороги, есть разрушения.