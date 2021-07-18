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Эксперт рассказал о правилах накоплении денег

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Людям, желающим накопить деньги, первым делом стоит оценить, какие статьи расходов в их личном можно исключить — из-за отсутствия финансовой дисциплины теряются тысячи рублей, сказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Эксперт посоветовал обратить внимание на расходы, от которых можно отказаться. Например, кофе из кофейни можно заменить на домашний, также можно отказаться от обеда в кафе в пользу еды, приготовленной дома.

«После этого стоит разобраться с кредитными картами и кредитами — по большому счету, в их использовании нет ничего плохого, но пользоваться ими нужно с умом, то есть так, чтобы или совсем не платить проценты и получать бонусы или кешбэк за использование, либо чтобы переплата была максимально скромной», — цитирует «Прайм» Кричевского.

После такой экономии, как считает Кричевский, наверняка появится определенная сумма, которую можно откладывать или инвестировать.

Эксперт указывает, что оптимальный запас средств «на черный день» — это от 3 месяцев до года расходной части бюджета. Держать деньги лучше в нескольких валютах.

«Постепенно будет увеличиваться отложенная сумма, а вместе с ней и желание развиваться, зарабатывать больше — масса исследований показывали, что наличие определенной подушки безопасности позволяет людям чувствовать себя увереннее», — заключил эксперт

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

jeryakob

Не спрашивайте его больше о ценах. Он только в одну сторону может решать такие проблемы

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.
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