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Травников указал Локтю на лоскутья новосибирских дорог

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира согласился с новосибирцами, что состояние дорог в городе плачевное, и проблема не только с нехваткой денег.

По словам губернатора, он будет добиваться выделения дополнительного финансирования на ремонт и строительство дорог в Новосибирске, так как денег действительно на все объекты не хватает.

 «Не только в деньгах дело. В глаза бросается проблема в управлении… Еду на объект, на центральной улице города стоит опора. Вся в обрывках объявлений, сверху покрашена краской, на опоре распределительный ящик, весь покореженный, ржавый, с оторванной дверкой на одной петле. Это разве про бюджет? У этой опоры есть хозяин, нужно их заставлять все приводить в  порядок», — сказал Травников.

Он отметил, что «таких лоскутьев и ошметок», которые горожанам бросаются в глаза, много. И не всегда в таких случаях нужны больших вложений не требуется.

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Новосибирск #Транспорт и дороги #Местная власть
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