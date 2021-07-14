Травников указал Локтю на лоскутья новосибирских дорог

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время
прямого эфира согласился с новосибирцами, что состояние дорог в городе
плачевное, и проблема не только с нехваткой денег.
По словам губернатора, он будет добиваться выделения дополнительного
финансирования на ремонт и строительство дорог в Новосибирске, так как денег действительно
на все объекты не хватает.
«Не только в деньгах
дело. В глаза бросается проблема в управлении… Еду на объект, на центральной
улице города стоит опора. Вся в обрывках объявлений, сверху покрашена краской,
на опоре распределительный ящик, весь покореженный, ржавый, с оторванной
дверкой на одной петле. Это разве про бюджет? У этой опоры есть хозяин, нужно
их заставлять все приводить в порядок», —
сказал Травников.
Он отметил, что «таких лоскутьев и ошметок», которые
горожанам бросаются в глаза, много. И не всегда в таких случаях нужны больших
вложений не требуется.
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