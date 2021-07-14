Группа «Земляне» воссоединится для большого концерта

Группа «Земляне» соберет на сцене всех участников коллектива за последние 10 лет, чтобы дать совместный концерт, сообщил экс-барабанщик и художественный руководитель группы Владимир Киселев.

«К великому сожалению, очень много "детей лейтенанта Шмидта" стали назвать себя музыкантами группы "Земляне". Программа будет с теми музыкантами, которые последние десять лет выступают под этим брендом. Мы заставим людей, которые называют себя рок-группами, подумать, а имеют ли они право так себя называть. Наших песен, которые написали Игорь, я, наши добрые друзья, хватит часа на два программы» — цитирует Киселева ТАСС.

Пик популярности группы «Земляне» пришелся на 80-е годы. Среди самых известных композиций — «Поверь в мечту», «Прости, Земля», «Каскадеры», «Трава у дома». С конца 80-х под брэндом «Земляне» стали выступать другие музыканты. При этом Владимир Киселев остается продюсером группы.